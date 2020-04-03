На Ставрополье распространяют фейки о вакцинах против коронавируса
Жители Ставрополья продолжают распространять в мессенджерах сообщения о том, что медики с правоохранителями устраивают поквартирный обход.
Врачи якобы заставляют людей делать тест на коронавирус и прививку, от которой человек умирает через полгода.
Все эти сообщения – фейки, сообщают в Оперштабе по региону. В Минздраве края напоминают, что с апреля 2020 года в обязательном порядке обследуют только людей с внебольничными пневмониями, вернувшиеся из-за рубежа и те, кто контактировал с заразившимися коронавирусом.
Тест на коронавирус также сдают люди старше 65 лет с симптомами ОРВИ, медработники инфекционных стационаров, призывники и те, кто перевозил заболевших в соответствии с маршрутизацией.
— Вакцины против коронавируса еще нет, иммунизация населения от этой инфекции не проводится, — пояснили в Минздраве Ставрополья.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в краевом центре изменился график работы троллейбусов. Теперь, с 4 апреля их движение будет осуществляться по всем маршрутам в две смены. Подробнее тут.
ИСТОЧНИК KP.RU