2020-04-03T19:24:13+03:00
Общество

На Ставрополье распространяют фейки о вакцинах против коронавируса

В сообщениях говорится, якобы от этой прививки человек умирает через полгода
Ася АСРЯН
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В сообщениях говорится, якобы от этой прививки человек умирает через полгодаВ сообщениях говорится, якобы от этой прививки человек умирает через полгода
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Жители Ставрополья продолжают распространять в мессенджерах сообщения о том, что медики с правоохранителями устраивают поквартирный обход.

Врачи якобы заставляют людей делать тест на коронавирус и прививку, от которой человек умирает через полгода.

Все эти сообщения – фейки, сообщают в Оперштабе по региону. В Минздраве края напоминают, что с апреля 2020 года в обязательном порядке обследуют только людей с внебольничными пневмониями, вернувшиеся из-за рубежа и те, кто контактировал с заразившимися коронавирусом.

Тест на коронавирус также сдают люди старше 65 лет с симптомами ОРВИ, медработники инфекционных стационаров, призывники и те, кто перевозил заболевших в соответствии с маршрутизацией.

— Вакцины против коронавируса еще нет, иммунизация населения от этой инфекции не проводится, — пояснили в Минздраве Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в краевом центре изменился график работы троллейбусов. Теперь, с 4 апреля их движение будет осуществляться по всем маршрутам в две смены. Подробнее тут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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