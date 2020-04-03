В Ессентуках одиноким пожилым людям помогают волонтеры-медики

3 Апр 2020 2020-04-03T19:44:26+03:00

Центр по работе с молодёжью ежедневно принимает и обрабатывает десятки обращений

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Волонтёры Ессентуков занимаются доставкой продуктов, медикаментов, товаров первой необходимости, оказывают помощь по дому, выгуливают домашних животных. В период самоизоляции центр принимает любых “помощников”. Так, например, студенты-медики могут быть полезными в больницах города.

Прежде чем получить поручение, волонтёры в обязательном порядке получают строгий тщательный инструктаж. Помощи волонтёров ждут в основном одинокие пожилые люди. Заявки принимаются на «горячей линии» и оперативно обрабатываются. Старикам не приходится долго ждать.

В Ессентуках практика помощи нуждающимся людям уже хорошо отработана и существует не первый год, потому у волонтёров тщательно отработан алгоритм действий. За минувшие сутки в ессентукский штаб поступило более 30 заявок.

Подробную информацию, последние новости, а также пройти регистрацию и стать волонтёром можно на сайте мывместе2020.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU