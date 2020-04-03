2020-04-03T20:23:10+03:00
Общество

На Ставрополье в ДТП скончались два водителя

По словам очевидца, погибшие устроили «гонки» на опустевшей трассе
Ася АСРЯН
Поделиться:
Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краюФото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю
Изменить размер текста:

Инцидент произошел 3 апреля, около 13:00, на автодороге «Кавказ» Минераловодского округа. Водитель автомобиля «Лада Калина» не справился с управлением, машину занесло на обочину.

После чего водитель вернулся на дорогу, где столкнулся с «Рено Меган». Обе машины съехали с дороги в обочину, где перевернулись.

С места происшествия в больницу доставили 4 участника ДТП – оба водителя и дух пассажиров «Калины». Об этом информирует пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Через пару часов оба водителя от полученных травм скончались. За рулем «Калины» был 19-летний житель Минеральных Вод.

Молодой человек получил водительское удостоверение менее полугода назад. За это время пять раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД РФ.

Второй погибший водитель – 36-летний житель округа. Как выяснилось он не был злостным нарушителем ПДД.

По словам очевидца, погибшие устроили «гонки» на опустевшей трассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Ставрополья рассказал о продлении режима самоизоляции в крае
На Ставрополье в ДТП скончались два водителя
На Ставрополье работающие люди старше 65 лет смогут получить больничный с 6 по 19 апреля
В Ессентуках одиноким пожилым людям помогают волонтеры-медики
На Ставрополье распространяют фейки о вакцинах против коронавируса
На Ставрополье власти направят 12 млн рублей на дезинфекцию улиц
В Ставрополе рассказали, как будут ходить троллейбусы
В Ставрополе увеличили количество пунктов выдачи спецпропусков
Губернатор Ставрополья разъяснил, могут ли горожане ездить на автобусах по краю
На Ставрополье за день поймали 184 нарушителя режима самоизоляции
ВТБ на Ставрополье увеличил объем средств под управлением в сегменте «Привилегия»
В Ставрополе осудили экс- директора техникума за выдачу липовых дипломов
На Ставрополье обезвредили террористов, планировавших теракты
На Ставрополье завели 184 дела по поводу нарушения самоизоляции