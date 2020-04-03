На Ставрополье в ДТП скончались два водителя

3 Апр 2020 2020-04-03T20:23:10+03:00

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Инцидент произошел 3 апреля, около 13:00, на автодороге «Кавказ» Минераловодского округа. Водитель автомобиля «Лада Калина» не справился с управлением, машину занесло на обочину.

После чего водитель вернулся на дорогу, где столкнулся с «Рено Меган». Обе машины съехали с дороги в обочину, где перевернулись.

С места происшествия в больницу доставили 4 участника ДТП – оба водителя и дух пассажиров «Калины». Об этом информирует пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Через пару часов оба водителя от полученных травм скончались. За рулем «Калины» был 19-летний житель Минеральных Вод.

Молодой человек получил водительское удостоверение менее полугода назад. За это время пять раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД РФ.

Второй погибший водитель – 36-летний житель округа. Как выяснилось он не был злостным нарушителем ПДД.

По словам очевидца, погибшие устроили «гонки» на опустевшей трассе.

ИСТОЧНИК KP.RU