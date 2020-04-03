2020-04-03T20:44:55+03:00
Общество

Губернатор Ставрополья рассказал о продлении режима самоизоляции в крае

Владимир Владимиров еще раз попросил ставропольцев ответственно относиться ко всем принимаемым решениям
Ася АСРЯН
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Многих ставропольцев остро волнует вопрос, связанный с продлением режима обязательной самоизоляцииМногих ставропольцев остро волнует вопрос, связанный с продлением режима обязательной самоизоляцииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Владимир Владимиров вышел на связь с жителями региона в Инстаграм, чтобы дать комментарий в связи с обращением президента страны к россиянам 2 апреля 2020 года.

Многих ставропольцев остро волнует вопрос, связанный с продлением режима обязательной самоизоляции.

- Уже в понедельник будет определено, можно ли расширить круг предприятий и организаций, которые продолжат работу. В среду мы ещё раз оценим эпидситуацию и примем решение о сроках режима самоизоляции, - подчеркнул губернатор.

Владимир Владимиров еще раз попросил ставропольцев ответственно относиться ко всем принимаемым решениям. «Сегодня самое главное – это ваше здоровье и ваша безопасность. Пожалуйста, берегите себя», - призывает глава региона жителей края.

Обращение губернатора Ставрополья по поводу выступления Путина.Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров обратился к жителям региона в связи с сообщением президента РФ Владимира Путина о продлении нерабочих дней до 30 апреля

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что все работающие жители Ставропольского края старше 65 лет смогут получить больничный с 6 по 19 апреля. Это касается тех пенсионеров, которые соблюдали обязательный режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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