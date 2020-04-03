На Ставрополье действие ограничительных мер продлили до 30 апреля

3 Апр 2020 2020-04-03T22:57:21+03:00

К причинам, по которым жители края могут покидать дома, добавляется ещё одна, - если домашнему питомцу требуется экстренная ветеринарная помощь Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В постановление губернатора Ставрополья Владимира Владимирова об ограничительных мерах от 26 марта 2020 года № 119 были внесены изменения. Так, действия ограничительных мер в крае продлены до 30 апреля.

Спецпропуска, выданные до 6 апреля, автоматически продлеваются до 30 апреля. Никаких дополнительных отметок ставить не надо, говорится в документе постановления, опубликованном 3 апреля 2020 года.

К причинам, по которым жители края могут покидать дома, добавляется ещё одна, - если домашнему питомцу требуется экстренная ветеринарная помощь.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Владимир Владимиров вышел на связь с жителями региона в Инстаграм, чтобы дать комментарий в связи с обращением президента страны к россиянам 2 апреля 2020 года.

Многих ставропольцев остро волнует вопрос, связанный с продлением режима обязательной самоизоляции.

- Уже в понедельник будет определено, можно ли расширить круг предприятий и организаций, которые продолжат работу. В среду мы ещё раз оценим эпидситуацию и примем решение о сроках режима самоизоляции, - подчеркнул губернатор.

Обращение губернатора Ставрополья по поводу выступления Путина.Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров обратился к жителям региона в связи с сообщением президента РФ Владимира Путина о продлении нерабочих дней до 30 апреля

Владимир Владимиров еще раз попросил ставропольцев ответственно относиться ко всем принимаемым решениям. «Сегодня самое главное – это ваше здоровье и ваша безопасность. Пожалуйста, берегите себя», - призывает глава региона жителей края.

ИСТОЧНИК KP.RU