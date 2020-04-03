Пациент из Невинномысска вылечился от коронавируса

3 Апр 2020 2020-04-03T23:23:10+03:00

Градоначальник рассказал, что больной выздоровел и поэтому может покинуть больничные стены и вернуться домой Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Первый пациент из Невинномысска, заразившийся коронавирусом, выздоровел. Об этом сообщил на своей странице в Инстаграме глава города Михаил Миненков.

Градоначальник рассказал, что больной выздоровел и поэтому может покинуть больничные стены и вернуться домой.

Некоторые местные жители отнеслись к этой новости недоверчиво. Напомним, что о диагнозе первого в Невинномысске пациента официально сообщили всего четыре дня назад.

Кроме того, они вспомнили о четырёх пациентах, находящихся в городской больнице, анализы которых оказались положительными, и их отправили на проверку в Новосибирск.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья рассказал о продлении режима самоизоляции в крае. Владимир Владимиров еще раз попросил ставропольцев ответственно относиться ко всем принимаемым решениям.

ИСТОЧНИК KP.RU