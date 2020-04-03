Пациент из Невинномысска вылечился от коронавируса
Первый пациент из Невинномысска, заразившийся коронавирусом, выздоровел. Об этом сообщил на своей странице в Инстаграме глава города Михаил Миненков.
Градоначальник рассказал, что больной выздоровел и поэтому может покинуть больничные стены и вернуться домой.
Некоторые местные жители отнеслись к этой новости недоверчиво. Напомним, что о диагнозе первого в Невинномысске пациента официально сообщили всего четыре дня назад.
Кроме того, они вспомнили о четырёх пациентах, находящихся в городской больнице, анализы которых оказались положительными, и их отправили на проверку в Новосибирск.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья рассказал о продлении режима самоизоляции в крае. Владимир Владимиров еще раз попросил ставропольцев ответственно относиться ко всем принимаемым решениям.
ИСТОЧНИК KP.RU