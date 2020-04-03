Губернатор Ставрополья поручил ускорить работу по тестированию на коронавирус

3 Апр 2020 2020-04-03T23:43:32+03:00

На данный момент предварительно тестирование на наличие заболевания проводят в семи лабораториях региона Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Также обязательное тестирование ждет пенсионеров с признаками ОРВИ

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Губернатор региона обсудил с главой регионального минздрава Виктором Мажаровым эпидемиологическую обстановку на Ставрополье и меры борьбы с коронавирусом.

На данный момент предварительно тестирование на наличие заболевания проводят в семи лабораториях региона.

Во время рабочей встречи прозвучало, что в скором времени к работе планируют подключить ещё четыре лаборатории. Для этого ведутся переговоры с представителями частных клиник.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в крае сделали свыше десяти тысяч исследований на COVID-19. Тестирование проходят ставропольцы, находящиеся в группе риска. Те, кто вернулся из-за рубежа, или контактировал с заболевшими.

Также обязательное тестирование ждет пенсионеров с признаками ОРВИ.

Глава региона поручил Виктору Мажарову ускорить процесс исследований, организовав тестирование всех людей, прибывающих на Ставрополье из других регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU