Дагестанцы нарушили самоизоляцию, чтобы украсть клен у здания правительства

4 Апр 2020 2020-04-04T12:49:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Дагестанцы во время режима самоизоляции решили украсть клён прямо с площади перед зданием правительства. Кто позволил себе такую наглость — неизвестно. Подробности сообщает городская администрация Махачкалы.

— В ночь на 3 апреля группа неизвестных пришла на площадь. Злоумышленники намеревались выкопать один из кленов, высаженных вдоль здания Правительства республики. Дерево уже являлось крупномером и имело развитую корневую систему. Похитители потерпели неудачу и скрылись. Вопросом занимается полиция, — говорится в сообщении.

Неизвестные не только покусились на республиканскую собственность, но и нарушили самоизоляцию. Зачем им понадобилось дерево — неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU