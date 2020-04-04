Дагестанцы нарушили самоизоляцию, чтобы украсть клен у здания правительства
Дагестанцы во время режима самоизоляции решили украсть клён прямо с площади перед зданием правительства. Кто позволил себе такую наглость — неизвестно. Подробности сообщает городская администрация Махачкалы.
— В ночь на 3 апреля группа неизвестных пришла на площадь. Злоумышленники намеревались выкопать один из кленов, высаженных вдоль здания Правительства республики. Дерево уже являлось крупномером и имело развитую корневую систему. Похитители потерпели неудачу и скрылись. Вопросом занимается полиция, — говорится в сообщении.
Неизвестные не только покусились на республиканскую собственность, но и нарушили самоизоляцию. Зачем им понадобилось дерево — неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU