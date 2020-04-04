На Ставрополье нет новых случаев заражения коронавирусом

4 Апр 2020 2020-04-04T11:33:16+03:00

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За последние сутки 4 апреля на Ставрополье не выявлено случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит Оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 в Москве.

На лечении в больницах остаётся 7 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Зарегистрированных случаев заражения — 11, но четверых человек уже выписали, как полностью здоровых. В режиме самоизоляции находится порядка 2 тысяч человек.

Напомним, что губернатор Владимир Владимиров продлил всеобщий режим самоизоляции до 30 апреля. Глава региона отметил, что возможны послабления и пересмотрения его сроков. Но только в случае улучшения эпидситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU