На Ставрополье коронавирусом заболели еще 9 человек

6 Апр 2020 2020-04-06T12:09:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Число зараженных коронавирусом на Ставрополье за сутки резко увеличилось. Дело в том, что из Москвы пришли результаты повторных анализов 10 "подозреваемых" жителей края с первичным положительным тестом на COVID-19. И у 9 из них диагноз подтвердился. Как сообщил губернатор Владимир Владимиров у себя в социальной сети, теперь в регионе всего выявлено 20 инфицированных новой коронавирусной инфекцией.

- Состояние у всех стабильное, - отмечает глава края. - 5 человек со времени появления инфекции на Ставрополье уже выздоровели.

Но в "подвешенном состоянии" остаются еще 19 жителей Ставропольского края. Их экспресс-тесты также показали положительный результат и анализы отосланы в Москву на проверку. Те, кто с ними контактировали, тоже изолированы и находятся под наблюдением. На карантин отправляются и вообще все жители региона, кто возвращается из-за заграницы.

Бесконтрольное распространение вируса, новые заболевшие и закрытые границы: коронавирус на Северном Кавказе и Ставрополье на 6 апреля 00:00 00:00

На Ставрополье, напомним, режим полной самоизоляции заканчивается не сегодня, а продлен до 30 апреля. В силе остаются все прежние рекомендации и запреты. Так, нельзя выходить из дома без особой важности. Исключение делают для тех, кто следует на разрешенную во время карантина работу - надо иметь при себе спецпропуск, идет выкинуть мусор, в ближайшие магазин или аптеку, а также если человек покинул дом, чтобы обратиться за неотложной медпомощью.

Губернатор Ставрополья отмечает, если "эпидобстановка улучшится, в ограничительных мерах возможны послабления". В противном случае всех ждет продление режима самоизоляции. В связи с этим, власти просят жителей пойти навстречу и не допустить распространение заразы. Оставайтесь дома!

ИСТОЧНИК KP.RU