2020-04-06T12:09:57+03:00
Происшествия

На Ставрополье коронавирусом заболели еще 9 человек

Стали известны результаты повторного тестирования пациентов с подозрением на COVID-19
Евгения СОКОРЕВА
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Сообщение разместил глава региона в соцсетиСообщение разместил глава региона в соцсетиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Число зараженных коронавирусом на Ставрополье за сутки резко увеличилось. Дело в том, что из Москвы пришли результаты повторных анализов 10 "подозреваемых" жителей края с первичным положительным тестом на COVID-19. И у 9 из них диагноз подтвердился. Как сообщил губернатор Владимир Владимиров у себя в социальной сети, теперь в регионе всего выявлено 20 инфицированных новой коронавирусной инфекцией.

- Состояние у всех стабильное, - отмечает глава края. - 5 человек со времени появления инфекции на Ставрополье уже выздоровели.

Но в "подвешенном состоянии" остаются еще 19 жителей Ставропольского края. Их экспресс-тесты также показали положительный результат и анализы отосланы в Москву на проверку. Те, кто с ними контактировали, тоже изолированы и находятся под наблюдением. На карантин отправляются и вообще все жители региона, кто возвращается из-за заграницы.

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На Ставрополье, напомним, режим полной самоизоляции заканчивается не сегодня, а продлен до 30 апреля. В силе остаются все прежние рекомендации и запреты. Так, нельзя выходить из дома без особой важности. Исключение делают для тех, кто следует на разрешенную во время карантина работу - надо иметь при себе спецпропуск, идет выкинуть мусор, в ближайшие магазин или аптеку, а также если человек покинул дом, чтобы обратиться за неотложной медпомощью.

Губернатор Ставрополья отмечает, если "эпидобстановка улучшится, в ограничительных мерах возможны послабления". В противном случае всех ждет продление режима самоизоляции. В связи с этим, власти просят жителей пойти навстречу и не допустить распространение заразы. Оставайтесь дома!

ИСТОЧНИК KP.RU

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