В Ставрополе пьяный водитель легковушки врезался в столб

6 Апр 2020 2020-04-06T09:18:20+03:00

Выяснилось, что мужчина не первый раз садить за руль в нетрезвом состоянии

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Инцидент произошёл 5 апреля, около 18:00, в садовом товариществе «Ремонтник» Ставрополя. Водитель автомобиля «ВАЗ-21120» не справился с управлением и врезался в столб.

Различные травмы получил 40-летний пассажир автомобиля. В момент аварии он не был пристегнут ремнями безопасности.

Водитель - 46-летний местный житель в ДТП не пострадал. Выяснилось, что ставрополец был лишен водительских прав за управление в состоянии опьянения. А также за последние полгода 4 раза был уличен в повторном управлении машины в состоянии опьянения. По каждому факту возбуждены уголовные дела.

В этот водитель снова отказался от прохождения освидетельствования.

Против него возбудили уголовные дела по статье «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию» и «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления». Об этом информирует пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU