В Осетии выросло число больных коронавирусом

6 Апр 2020 2020-04-06T12:09:14+03:00

На 6 апреля заразившихся уже 8 человек

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В республике Северная Осетия число больных коронавирусом достигло восьми. Ранее сообщалось о пяти случаях. Как рассказали в Минздраве РСО-Алания, новые данные пришли из местного Роспотребнадзора.

- Всего под медицинским наблюдением в республике остаются 700 человек. Сняты с медицинского наблюдения - 822 человека, - отметили в ведомстве.

Бесконтрольное распространение вируса, новые заболевшие и закрытые границы: коронавирус на Северном Кавказе и Ставрополье на 6 апреля 00:00 00:00

Напомним, что 6 апреля также выросло число заразившихся COVID-19 на Ставрополье. У 9 из 10 человек с первичным положительным тестом диагноз подтвердили специалисты Москвы. Теперь в крае выявлено всего 20 случаев заболевания, 5 из которых закончились выздоровлением пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU