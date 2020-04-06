В Осетии выросло число больных коронавирусом
В республике Северная Осетия число больных коронавирусом достигло восьми. Ранее сообщалось о пяти случаях. Как рассказали в Минздраве РСО-Алания, новые данные пришли из местного Роспотребнадзора.
- Всего под медицинским наблюдением в республике остаются 700 человек. Сняты с медицинского наблюдения - 822 человека, - отметили в ведомстве.
Бесконтрольное распространение вируса, новые заболевшие и закрытые границы: коронавирус на Северном Кавказе и Ставрополье на 6 апреля
Напомним, что 6 апреля также выросло число заразившихся COVID-19 на Ставрополье. У 9 из 10 человек с первичным положительным тестом диагноз подтвердили специалисты Москвы. Теперь в крае выявлено всего 20 случаев заболевания, 5 из которых закончились выздоровлением пациента.
ИСТОЧНИК KP.RU