2020-04-06T09:32:13+03:00
Общество

На Ставрополье в столкновении двух машин пострадали три человека

За рулём «ВАЗ-21099» был 56-летний житель соседнего региона. Мужчина от прохождения процедуры освидетельствования отказался
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба УГИБДД по СтавропольюФото: пресс-служба УГИБДД по Ставрополью
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Инцидент произошел 5 апреля, около 20:00, на дороге «Ессентуки – Суворовская» в Предгорном районе. Там водитель «ВАЗ-21099» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21144», который по инерции въехал в дерево.

С серьезными травмами в больницу доставили двух водителей и пассажира «четырнадцатой». За рулём «ВАЗ-21099» был 56-летний житель соседнего региона. Мужчина от прохождения процедуры освидетельствования отказался.

Выяснилось, что он неоднократно нарушал ПДД, против водителя возбудили дело. Теперь ему грозит лишение права управления сроком от полутора до двух лет. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства уточняются.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе пьяный водитель легковушки врезался в столб. Выяснилось, что мужчина не первый раз садить за руль в нетрезвом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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