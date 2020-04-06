В Ставрополе молодая женщина перевела мошеннику 100 тысяч рублей
Полиция ищет злоумышленника, возбуждено уголовное дело
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37-летней жительнице Ставрополя позвонил мужчина, представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом оформления кредита, он убедил женщину продиктовать код поступившего СМС-сообщения.
После этого с банковской карты ставропольчанки списалось более ста тысяч рублей.
Поняв, что имела дело с мошенником, женщина написала заявление в полицию. Там возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас правоохранители ищут злоумышленника, сообщает пресс-служба управления МВД России по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU