В Ставрополе молодая женщина перевела мошеннику 100 тысяч рублей

6 Апр 2020 2020-04-06T09:41:51+03:00

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37-летней жительнице Ставрополя позвонил мужчина, представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом оформления кредита, он убедил женщину продиктовать код поступившего СМС-сообщения.

После этого с банковской карты ставропольчанки списалось более ста тысяч рублей.

Поняв, что имела дело с мошенником, женщина написала заявление в полицию. Там возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас правоохранители ищут злоумышленника, сообщает пресс-служба управления МВД России по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU