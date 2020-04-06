2020-04-06T09:53:14+03:00
Общество

На Ставрополье мужчина ответит за покупку осетра, занесенного в Красную книгу России

Ставрополец купил рыбу в соседнем регионе и вез ее в своем автомобиле
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба МВД России по СтавропольюФото: пресс-служба МВД России по Ставрополью
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В Курском районе в бурунной зоне полицейские остановили машину под управлением 57-летнего жителя Кировского района.

При досмотре автомобиля в салоне и багажном отделении правоохранители обнаружили 11 полимерных пакетов с частями рыб семейства осетровых.

Каких-либо документов, подтверждающих законность приобретения и перевозки груза, у мужчины не имелось.

Экспертизой показала, что обнаруженная рыба относится к семейству осетровых и является особо ценным водным биологическим ресурсом, охраняемым международными договорами РФ, и занесена в Красную книгу России.

Из-за угрозы исчезновения этого вида её добыча и вылов запрещены. Общая стоимость изъятого составила более 650 тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба краевого управления МВД России по региону. Мужчина в содеянном сознался, рассказал, что купил рыбу в соседнем регионе.

Против него возбудили уголовное дело по статье «Незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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