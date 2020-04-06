На Ставрополье 450 водителей ответят за превышение скорости

6 Апр 2020 2020-04-06T10:01:54+03:00

Чаще всего превышают установленную скорость движения в Грачевском районе и в Георгиевском городском округе

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На прошлой неделе Госавтоинспекция Ставрополья провела операцию «Скорость». Всего за время проведения рейдов к административной ответственности привлекли порядка 450 водителей.

Кроме того, каждый четвертый лихач может лишиться права управления, так как нарушил установленный скоростной режим на 60 и более километров, а также совершил это повторно. Все 119 материалов направлены в суд для принятия решения о наказании.

Чаще всего превышают установленную скорость движения в Грачёвском районе и в Георгиевском городском округе.

По-прежнему фиксируются факты «лихачества» на федеральной трассе «Кавказ», информирует пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU