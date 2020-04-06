2020-04-06T10:24:29+03:00
Общество

В Ставрополе рассказали, как оплатить услуги ЖКХ дистанционно через банковские онлайн-сервисы

Напоминаем, что в регионе продолжается обязательный режим самоизоляции
Ася АСРЯН
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На сайтах большинства ресурсоснабжающих организаций (ГУП СК «Крайтеплоэнерго», ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» ПАО Ставропольэнергосбыт, ООО «Газпром межрегионгаз» и другие) есть возможность оплатить услуги ЖКХ онлайн и здесь же передать необходимые документы в электронном виде.

Нужно зарегистрироваться в личном кабинете потребителя.

АО «Ставропольский городской расчётный центр» предлагает жителям Ставрополя для передачи показаний платежей воспользоваться одним из способов:

- по факсу (8652) 94-53-90 (в рабочие дни и часы) - через сервис «Интернет-приемная» на сайте www.sgrc.ru - через мобильное приложение «СГРЦ» - на электронную почту mail@sgrc.ru - через WhatsApp и Viber по номеру +7(906)440-10-10 (короткий номер 40-10-10)

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что число зараженных коронавирусом на Ставрополье за сутки резко увеличилось.

Дело в том, что из Москвы пришли ре зультаты повторных анализов 10 подозреваемых жителей края с первичным положительным тестом на COVID-19.

И у 9 из них диагноз подтвердился. Как сообщил губернатор Владимир Владимиров у себя в социальной сети, теперь в регионе всего выявлено 20 инфицированных новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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