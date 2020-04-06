На Ставрополье отслеживают всех прибывающих из-за рубежа
Как сообщил глава регионального Роспотребнадзора Александр Ермаков, основным источником инфекции на Ставрополье становятся прилетевшие из-за границы ставропольцы.
Бесконтрольное распространение вируса, новые заболевшие и закрытые границы: коронавирус на Северном Кавказе и Ставрополье на 6 апреля
По его словам, каждый день управление получает сообщения от правоохранительных органов, тщательно отслеживают всех приезжающих из-за рубежа местных жителей.
Всю информацию оперативно отправляют в медучреждения для дальнейшего наблюдения и проведения лабораторных исследований.
Александр Ермаков добавил, что все прибывающие из-за рубежа остаются на изоляции в том месте, куда приземлился самолёт.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что COVID-19 нашли еще у 9 человек. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал об этом у себя в соцсети:
- Мы получили из Москвы результаты повторных проб по 10 пациентам с подозрением на коронавирус. К сожалению, у 9 из них подтвердился диагноз коронавирусная инфекция, - написал глава региона.
Таким образом, на 6 апреля в крае всего выявлено 20 случаев заражения COVID-19, пять из которых завершились выздоровлением. Оставшиеся пациенты остаются на лечении в госпитале и находятся в стабильном состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU