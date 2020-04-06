На Ставрополье отслеживают всех прибывающих из-за рубежа

6 Апр 2020 2020-04-06T12:19:09+03:00

На 6 апреля в крае всего выявлено 20 случаев заражения COVID-19 Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Все прибывающие из-за рубежа остаются на изоляции в том месте, куда приземлился самолёт

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Как сообщил глава регионального Роспотребнадзора Александр Ермаков, основным источником инфекции на Ставрополье становятся прилетевшие из-за границы ставропольцы.

Бесконтрольное распространение вируса, новые заболевшие и закрытые границы: коронавирус на Северном Кавказе и Ставрополье на 6 апреля 00:00 00:00

По его словам, каждый день управление получает сообщения от правоохранительных органов, тщательно отслеживают всех приезжающих из-за рубежа местных жителей.

Всю информацию оперативно отправляют в медучреждения для дальнейшего наблюдения и проведения лабораторных исследований.

Александр Ермаков добавил, что все прибывающие из-за рубежа остаются на изоляции в том месте, куда приземлился самолёт.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что COVID-19 нашли еще у 9 человек. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал об этом у себя в соцсети:

- Мы получили из Москвы результаты повторных проб по 10 пациентам с подозрением на коронавирус. К сожалению, у 9 из них подтвердился диагноз коронавирусная инфекция, - написал глава региона.

Таким образом, на 6 апреля в крае всего выявлено 20 случаев заражения COVID-19, пять из которых завершились выздоровлением. Оставшиеся пациенты остаются на лечении в госпитале и находятся в стабильном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU