На Ставрополье усилена социальная поддержка населения

6 Апр 2020 2020-04-06T12:20:00+03:00

Все меры соцподдержки будут пролонгироваться до 1 ноября. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Все меры соцподдержки будут пролонгироваться до 1 ноября

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В регионе проживает 356 тысяч человек из категории 65+. Каждый из них обязан соблюдать режим самоизоляции.

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Не секрет, что немало одиноких людей, которые не могут сейчас выйти и купить продукты, средства защиты, другие товары и медикаменты. Об этом говорил министр труда и соцзащиты населения края Иван Ульянченко.

В помощь им сегодня приходят добровольцы недавно созданного волонтерского штаба в Ставрополе. Для этого также запустили кол-центр. Узнать о том, как получить помощь можно и в местных отделениях социальной защиты.

На Ставрополье на сегодняшний день работает 43 стационарных учреждения, где проживают пожилые люди и инвалиды. Всего это почти 5 тысяч человек. С 17 марта во всех таких учреждениях ввели специальный режим.

На Ставрополье на сегодняшний день работает 43 стационарных учреждения, где проживают пожилые люди и инвалидыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По словам Ульянченко, такие меры позволят наиболее эффективно предотвратить распространение коронавируса и защитить самую уязвимую группу населения региона.

Также в апреле ставропольцы получат социальную поддержку на сумму 1 миллиард 700 миллионов рублей. Кроме этих средств, выплаты «детям войны» уже получили 145 тысяч жителей региона.

Относительно мер социальной поддержки министр труда и соцзащиты населения края предложил не требовать у людей документы на продление выплат. Ульянченко также добавил, что все меры соцподдержки будут пролонгироваться до 1 ноября.

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Напоминаем, что в регионе продолжается обязательный режим самоизоляции (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU