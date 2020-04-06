На Ставрополье поймали националиста, избившего женщину и мужчину

6 Апр 2020 2020-04-06T11:25:41+03:00

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В Невинномысске поймали 24-летнего парня, который бил людей по национальному признаку и призывал к вражде между своими сородичами и представителями другой культуры. Против подозреваемого открыли уголовное дело, сообщают в пресс-службе Следственного комитета по Ставропольскому краю.

По данным следователей, 23 июня 2019 года в одном из дворов Невинномысска 24-летний парень ударил 37-летнюю незнакомую женщину в лицо. Причем, когда это все происходило, злоумышленник оскорблял жертву по национальному признаку.

- Он призывал к враждебным действиям одной группы лиц по отношению к другой, объединенной по признакам национальности, - сказано в сообщении ведомства.

На следующий день он напал на 30-летнего мужчину и стал так же его оскорблять по признакам национальности.

- Мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Данное уголовное дело возбуждено СКР по материалам УФСБ России по СК и ГУ МВД России по СК, - сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ставрополью.

ИСТОЧНИК KP.RU