2020-04-06T12:18:33+03:00
Общество

Ставропольцы сочли похожим на коронавирус знаменитый фонтан в Железноводске

В регионе на сегодняшний день с подозрением на коронавирус госпитализированы 19 человек
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба администрации ЖелезноводскаФото: пресс-служба администрации Железноводска
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Железноводский фонтан, стоящий между грязелечебницей и водолечебницей, назвали похожим на коронавирус. Об этом на своей странце в Инстаграм написал глава города.

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Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе администрации курорта, футуристический фонтан с шарами установили в Железноводске 1980-х. Но теперь горожане увидели сходство между скульптурой и формой коронавируса.

- Он установлен на площадке между грязелечебницей и водолечебницей, а это значит, что именно нашими природными лечебными факторами и фитонцидами мы сможем справиться с коронавирусом, - считает мэр города.

По его мнению, фонтан станет своеобразным памятником торжества здоровья над инфекцией.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье с подозрением на коронавирус госпитализированы 19 человек. Кроме того, около 1,5 тысячи человек, вернувшихся из-за границы и регионов с высокой заболеваемостью, а также имевших контакты с заболевшими, находятся в самоизоляции на дому.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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