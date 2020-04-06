2020-04-06T16:08:22+03:00
Общество

В Ставрополе рассказали, могут ли беременные женщины проходить обследование во время коронавируса

В поликлиниках развели потоки пациентов, проводится термометрия на входе
Ася АСРЯН
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На Ставрополье количество заболевших COVID-19 выросло до 20. Из хороших новостей - 5 человек выздоровели и их уже выписали из стационара.На Ставрополье количество заболевших COVID-19 выросло до 20. Из хороших новостей - 5 человек выздоровели и их уже выписали из стационара.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Все больницы региона работают в штатном режиме. Однако временно приостановлены диспансеризация и профилактические осмотры. В поликлиниках развели потоки пациентов, проводится термометрия на входе. Для осмотра детей педиатры выезжают на дом.

Бесконтрольное распространение вируса, новые заболевшие и закрытые границы: коронавирус на Северном Кавказе и Ставрополье на 6 апреля

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Один из часто задаваемых вопрос на Ставрополье – могут ли сейчас беременные женщины проходить обследования. Оперштаб информирует, что все женские консультации в период пандемии в регионе работают в штатном режиме.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на данный момент в крае количество заболевших COVID-19 выросло до 20. Из хороших новостей - 5 человек выздоровели и их уже выписали из стационара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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