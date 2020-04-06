В Ставрополе рассказали, могут ли беременные женщины проходить обследование во время коронавируса
Все больницы региона работают в штатном режиме. Однако временно приостановлены диспансеризация и профилактические осмотры. В поликлиниках развели потоки пациентов, проводится термометрия на входе. Для осмотра детей педиатры выезжают на дом.
Бесконтрольное распространение вируса, новые заболевшие и закрытые границы: коронавирус на Северном Кавказе и Ставрополье на 6 апреля
Один из часто задаваемых вопрос на Ставрополье – могут ли сейчас беременные женщины проходить обследования. Оперштаб информирует, что все женские консультации в период пандемии в регионе работают в штатном режиме.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на данный момент в крае количество заболевших COVID-19 выросло до 20. Из хороших новостей - 5 человек выздоровели и их уже выписали из стационара.
ИСТОЧНИК KP.RU