7 Апр 2020 2020-04-07T08:52:26+03:00

Последние новости по коронавирусу в Осетии на 7 апреля

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Количество заболевших коронавирусом в Осетии выросло до 9 человек. За сутки выявлен еще один инфицированный COVID-19.

- По данным Роспотребнадзора РСО-Алания на 08:00 07 апреля 2020 года в Республике Северная Осетия-Алания зафиксировано 9 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются 683 жителя республики. Сняты с медицинского наблюдения (самоизоляция) - 852 человека, - сказано в сообщении Минздрава республики.

Население призывают обеспечить личную безопасность и безопасность окружающих. Всех, кто прибывает из неблагополучных по обстановке с распространением коронавируса регионов РФ и стран, просят уйти на 14-дневный карантин и сообщить об этом по телефону "горячей линии" 8 800 301 20 68 для получения рекомендаций.

ИСТОЧНИК KP.RU