2020-04-07T09:16:47+03:00
Общество

На Ставрополье пьяный скутерист без прав попал в аварию

Молодой мужчина получил травмы лица
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краюФото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю
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Инцидент произошёл 6 апреля, около полуночи, в Минеральных Водах. Водитель скутера «Yokomoto» не справился с управлением, упал на проезжую часть дороги. У мужчины не было мотошлема.

С различными травмами 24-летнего скутериста доставили в больницу. Там же выяснилось, что молодой человек пьян и никогда не получал водительского удостоверения.

В отношении парня собрали административный материал по статье «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления».

Скутеристу грозит административный арест сроком до 15 суток, либо штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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