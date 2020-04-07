2020-04-07T09:26:24+03:00
Общество

На Ставрополье нарушителю режима самоизоляции выписали штраф

При малейшем недомогании власти просят горожан обратиться за неотложной медицинской помощью по номеру 103
Ася АСРЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Железноводске суд оштрафовал местного жителя за нарушение режима самоизоляции. Как сообщили в пресс-службе администрации курорта, сумма штрафы составила 15 тысяч рублей.

Глава Железноводска обратился к жителям с просьбой соблюдать обязательную 14-дневную самоизоляцию даже после поездок в соседний регион.

При малейшем недомогании власти просят горожан обратиться за неотложной медицинской помощью по номеру 103.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье ряд предприятий возобновит работу. Об этом заявил 6 апреля на своей странице в Инстаграм губернатор региона. Однако, межмуниципальные пассажирские перевозки – по-прежнему приостановлены

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пятигорске женщина попала в больницу после аварии с "Ладой"
В Ставрополе радиозавод «Сигнал» начнет производство комплектующих для ИВЛ
На Ставрополье нарушителю режима самоизоляции выписали штраф
На Ставрополье пьяный скутерист без прав попал в аварию
Количество заболевших коронавирусом в Осетии выросло
Рамзан Кадыров: «12 человек выздоровели от коронавируса в Чечне»
Банк УРАЛСИБ вводит новые меры поддержки малого бизнеса
В Чечне первый пациент выздоровел от коронавируса
Из-за коронавируса Кисловодск за неделю покинули 4 тысячи человек
Банк УРАЛСИБ продлевает срок действия карт
В лабораториях Ставрополья имеются тест-системы для выявления COVID-19
На Ставрополье ряд предприятий возобновит работу
На Ставрополье началось массовое производство масок
На Ставрополье рассказали, сколько граждан въехало в край
Новые случаи заболевания коронавирусом на Ставрополье не связаны с заграницей