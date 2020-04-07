На Ставрополье нарушителю режима самоизоляции выписали штраф

7 Апр 2020 2020-04-07T09:26:24+03:00

При малейшем недомогании власти просят горожан обратиться за неотложной медицинской помощью по номеру 103

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В Железноводске суд оштрафовал местного жителя за нарушение режима самоизоляции. Как сообщили в пресс-службе администрации курорта, сумма штрафы составила 15 тысяч рублей.

Глава Железноводска обратился к жителям с просьбой соблюдать обязательную 14-дневную самоизоляцию даже после поездок в соседний регион.

При малейшем недомогании власти просят горожан обратиться за неотложной медицинской помощью по номеру 103.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье ряд предприятий возобновит работу. Об этом заявил 6 апреля на своей странице в Инстаграм губернатор региона. Однако, межмуниципальные пассажирские перевозки – по-прежнему приостановлены

ИСТОЧНИК KP.RU