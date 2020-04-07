На Ставрополье нарушителю режима самоизоляции выписали штраф
В Железноводске суд оштрафовал местного жителя за нарушение режима самоизоляции. Как сообщили в пресс-службе администрации курорта, сумма штрафы составила 15 тысяч рублей.
Глава Железноводска обратился к жителям с просьбой соблюдать обязательную 14-дневную самоизоляцию даже после поездок в соседний регион.
При малейшем недомогании власти просят горожан обратиться за неотложной медицинской помощью по номеру 103.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье ряд предприятий возобновит работу. Об этом заявил 6 апреля на своей странице в Инстаграм губернатор региона. Однако, межмуниципальные пассажирские перевозки – по-прежнему приостановлены
ИСТОЧНИК KP.RU