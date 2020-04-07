2020-04-07T09:42:00+03:00
Общество

В Ставрополе радиозавод «Сигнал» начнет производство комплектующих для ИВЛ

Спрос на аппараты искусственной вентиляции легких возник в связи с эпидемией коронавируса
Ася АСРЯН
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К штатному режиму работы с 6 апреля вернулся радиозавод «Сигнал». Он вошел в число промышленных предприятий, имеющих стратегическое значение.

На заводе запускается производство комплектующих для аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М», разработанных Уральским приборостроительным заводом. Они признаны оборудованием высокого класса, которое может применяться и для взрослых, и для детей.

По словам генерального директора завода, цеха механической обработки переводятся на трехсменный режим работы в рамках шестидневной рабочей недели. В силу важности поставленной задачи в процесс вовлечен весь коллектив завода.

Напомним, что спрос на аппараты искусственной вентиляции легких, к производству которых теперь подключился «Сигнал», возник в связи с эпидемией коронавируса.

При некоторых отдельных случаях тяжелого течения инфекции развивается пневмония, заболевшие могут нуждаться в дыхательной поддержке, ИВЛ дает возможность пережить критический момент.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Владимир Владимиров заявил об открытии части бизнеса на Ставрополье и дал список предприятий Ставрополя, которые могут продолжить работу во время режима самоизоляции. Правительство края составило список организаций Ставрополя, которые могут работать в период самоизоляции.

— Текущую ситуацию по коронавирусу мы оцениваем как стабильную и контролируемую. В связи с этим, как и обещал, мы рассмотрели вопрос введения послаблений для бизнеса. Ряд организаций может возобновить работу, — заявил Владимир Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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