В Пятигорске женщина попала в больницу после аварии с "Ладой"
В Пятигорске наехали на 40-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Пострадавшая попала в больницу, передает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.
Согласно материалам полиции, в 17 часов горожанка решила перейти дорогу вне пешеходной зоны, но в месте, которое хорошо просматривается машинами. Несмотря на это, ее не заметил 58-летний водитель "Лады Гранты", который сбил женщину.
- С серьезной травмой головы 40-летняя пятигорчанка госпитализирована, - сказано в сообщении Госавтоинспекции.
В момент аварии водитель был трезв, правила ПДД часто не нарушал. По факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU