В Пятигорске женщина попала в больницу после аварии с "Ладой"

7 Апр 2020 2020-04-07T09:50:11+03:00

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В Пятигорске наехали на 40-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Пострадавшая попала в больницу, передает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

Согласно материалам полиции, в 17 часов горожанка решила перейти дорогу вне пешеходной зоны, но в месте, которое хорошо просматривается машинами. Несмотря на это, ее не заметил 58-летний водитель "Лады Гранты", который сбил женщину.

- С серьезной травмой головы 40-летняя пятигорчанка госпитализирована, - сказано в сообщении Госавтоинспекции.

В момент аварии водитель был трезв, правила ПДД часто не нарушал. По факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU