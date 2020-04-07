На Ставрополье провели более 10 тысяч исследований на коронавирус

7 Апр 2020 2020-04-07T10:12:39+03:00

В целом на Ставрополье на прошлой неделе зарегистрировано 10723 больных острыми респираторными вирусными инфекциями Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что с начала эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции нового типа на Ставрополье подтверждено 20 случаев заболевания COVID-19. Пятеро выписаны по выздоровлению.

За этот период лаборатории региона провели более 10 тысяч исследований на наличие инфекции. На сегодняшний день под медицинским наблюдением находится около 1200 человек, контактных с заболевшими, а также вернувшихся из территорий, где фиксируется высокая заболеваемость коронавирусом. Все они находятся на самоизоляции.

По данным пресс-службы Минздрава края, с медицинского наблюдения снято 2612 человек.

В целом на Ставрополье на прошлой неделе зарегистрировано 10723 больных острыми респираторными вирусными инфекциями. Это на треть ниже, чем уровень заболеваемости на последней неделе марта.

Напомним, что 6 апреля правительство края составило список организаций Ставрополя, которые могут работать в период самоизоляции.

Губернатор пообещал, что список будет расширяться в случае улучшения эпидситуации.

Кроме того, население края может выйти из самоизоляции раньше 30 апреля, если распространение коронавируса будет остановлено. Однако пока здоровье людей остаётся на первом месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU