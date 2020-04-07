Число заражённых коронавирусом в Дагестане выросло до 43
Число заражённых коронавирусной инфекцией в Дагестане выросло до 43 человек. За последние сутки выявлено 13 случаев заболевания. Подробности сообщает республиканский Роспотребнадзор.
— В Дагестане зафиксировано 13 новых случаев заражения. Общее число больных выросло до 43. За весь период уже 3218 человек проверено, 3145 жителей находятся на домашней изоляции, — сообщает утром 7 апреля Роспотребнадзор Республики Дагестан.
Восемь пациентов находятся в тяжёлом состоянии. При чём, по состоянию на вечер 6 апреля, лишь у одного из них была подтверждена коронавирусная инфекция. Остальные лишь находились под подозрением. В Минздраве подчеркнули, что течение заболевания характерно. Ухудшения связаны с хроническими заболеваниями.
Напомним, что Дагестан находится на первом месте в антирейтинге по количеству заболевших в СКФО. Глава Роспотребнадроза констратировал, что ситуация в регионе плачевная. Распространение COVID-19 перешло в четвёртую, бесконтрольную стадию. Выявить и изолировать всех заражённых заранее практически невозможно. Распространение инфекции идёт внутри республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU