2020-04-07T12:21:13+03:00
Общество

На Ставрополье выросло число заболевших коронавирусом

В регионе продолжается режим обязательной самоизоляции
Ася АСРЯН
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В регионе продолжается режим обязательной самоизоляцииВ регионе продолжается режим обязательной самоизоляцииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае на 7 апреля выявлено еще 19 зараженных коронавирусом. Такие данные предоставил Оперштаб сегодня.

Кто будет работать, как будут учиться школьники, за что федеральные политики обрушились с критикой на республиканских чиновников: коронавирус на Северном Кавказе и Ставрополье на 7 апреля

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что с подозрением на коронавирус госпитализированы 19 человек. Их анализ показал предварительно положительный результат – биоматериалы отправлены на подтверждение в установленном порядке.

На сегодняшний день ситуация с коронавирусом в регионе оценивается как стабильная. Именно по этой причине некоторые организации и предприятия региона могут продолжить свою работу. Об этом заявил губернатор Владимир Владимиров на своей странице в "Инстаграме".

ИСТОЧНИК KP.RU

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