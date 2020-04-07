Коронавирус в Чечне, новости на 7 апреля 2020 года: число заражённых выросло до 17

7 Апр 2020 2020-04-07T11:06:08+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Чечне на 7 апреля 2020 года [информация обновляется]

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Число заболевших коронавирусом в Чечне на 7 апреля 2020 года: количество заражённых выросло до 17 человек. В республике выявлен ещё один случай заражения. Есть и позитивные новости — 12 человек выздоровели и выписались.

Как сообщил глава региона Рамзан Кадыров, принятые жёсткие ограничительные меры начали давать свой результат. Уже 12 человек выздоровело, а количество новых случаев практически не растёт. В республике выявлены все очаги инфекции, все контактировавшие изолированы.

Это же видно в общей статистике. Чечня потеряла незавидное второе место в антирейтинге по количеству заболевших среди регионов СКФО. Дагестан и Ставропольский край уверенно застолбили первые места с результатом в 43 и 39 пациентов. Более того, нигде нет такого количества выздоровевших. Напомним, что лишь одна пожилая чеченская пациентка скончалась.

Кадыров борется за введённые им ограничительные меры, среди которых и строжайший режим самоизоляции, в условиях которого нельзя выходить из дома после 20:00 и до 8 утра. Также частично перекрыт въезд для гостей региона. Несмотря на то, что такое решение вызвало критику премьер-министра, чеченский лидер настаивает на эффективности принятых мер.

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ИСТОЧНИК KP.RU