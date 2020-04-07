2020-04-07T12:21:50+03:00
Общество

В Ставрополе сохраняется опасность заражения коронавирусом

В регионе на данный момент зафиксировано 39 случаев заболевания коронавирусом
Ася АСРЯН
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Вновь прибывших будут встречать в аэропортах, жд/вокзала и автовокзалах, выдавать им предписания на самоизоляциюВновь прибывших будут встречать в аэропортах, жд/вокзала и автовокзалах, выдавать им предписания на самоизоляциюФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Глава краевого центра Андрей Джатдоев вышел на связь с горожанами в Инстаграм, чтобы прокомментировать послабления губернатора, внесенные в список предприятий, которые продолжат работать в режиме самоизоляции.

Кто будет работать, как будут учиться школьники, за что федеральные политики обрушились с критикой на республиканских чиновников: коронавирус на Северном Кавказе и Ставрополье на 7 апреля

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Градоначальник отметил, что в Ставрополе сохраняется опасность заражения коронавирусом.

Причем, наибольшую угрозу на данный момент представляют наши земляки. Сейчас в Ставрополь активно съезжаются люди из других регионов России. По словам мэра города, их отслеживают.

Вновь прибывших будут встречать в аэропортах, жд/вокзала и автовокзалах, выдавать им предписания на самоизоляцию. Все они в обязательном порядке будут поставлены на учет.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на 10:30 7 апреля в Ставропольском крае зафиксировано 39 случаев заболевания коронавирусом. 6 человек уже выздоровели и находятся дома.

Андрей Джатдоев о послаблениях Губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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