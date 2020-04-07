В Ставрополе сохраняется опасность заражения коронавирусом
Глава краевого центра Андрей Джатдоев вышел на связь с горожанами в Инстаграм, чтобы прокомментировать послабления губернатора, внесенные в список предприятий, которые продолжат работать в режиме самоизоляции.
Кто будет работать, как будут учиться школьники, за что федеральные политики обрушились с критикой на республиканских чиновников: коронавирус на Северном Кавказе и Ставрополье на 7 апреля
Градоначальник отметил, что в Ставрополе сохраняется опасность заражения коронавирусом.
Причем, наибольшую угрозу на данный момент представляют наши земляки. Сейчас в Ставрополь активно съезжаются люди из других регионов России. По словам мэра города, их отслеживают.
Вновь прибывших будут встречать в аэропортах, жд/вокзала и автовокзалах, выдавать им предписания на самоизоляцию. Все они в обязательном порядке будут поставлены на учет.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на 10:30 7 апреля в Ставропольском крае зафиксировано 39 случаев заболевания коронавирусом. 6 человек уже выздоровели и находятся дома.
Андрей Джатдоев о послаблениях Губернатора.
ИСТОЧНИК KP.RU