Число заболевших коронавирусом в Нальчике на 7 апреля 2020 года составило 13 человек

7 Апр 2020 2020-04-07T11:57:07+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Нальчике на 7 апреля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Нальчике на 7 апреля 2020 года выросло на пять. Новые случаи выявлены за сутки. Заразу нашли у местных жителей, которые контактировали с инфицированными и по предписанию врачей были изолированы дома.

- Они были своевременно выявлены медико-санитарными службами и получили предписание на самоизоляцию. В ходе тестирования у них определено наличие коронавирусной инфекции, - комментируют в оперштабе КБР.

Сейчас пациенты по-прежнему дома под наблюдением врачей. Болезнь протекает в легкой форме. Госпитализация никому не требуется. Отмечается, что большинство заболевших среднего возраста, старше 40 лет.

Также в оперштабе республики добавили, что из ранее госпитализированных с подтвержденной коронавирусной инфекцией первые больные уже готовятся к выписке.

Карта распространения коронавируса на Северном Кавказе на 7 апреляФото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ

ИСТОЧНИК KP.RU