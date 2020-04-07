Число заболевших коронавирусом в Нальчике на 7 апреля 2020 года составило 13 человек
Число заболевших коронавирусом в Нальчике на 7 апреля 2020 года выросло на пять. Новые случаи выявлены за сутки. Заразу нашли у местных жителей, которые контактировали с инфицированными и по предписанию врачей были изолированы дома.
- Они были своевременно выявлены медико-санитарными службами и получили предписание на самоизоляцию. В ходе тестирования у них определено наличие коронавирусной инфекции, - комментируют в оперштабе КБР.
Сейчас пациенты по-прежнему дома под наблюдением врачей. Болезнь протекает в легкой форме. Госпитализация никому не требуется. Отмечается, что большинство заболевших среднего возраста, старше 40 лет.
Также в оперштабе республики добавили, что из ранее госпитализированных с подтвержденной коронавирусной инфекцией первые больные уже готовятся к выписке.
Карта распространения коронавируса на Северном Кавказе на 7 апреляФото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ
ИСТОЧНИК KP.RU