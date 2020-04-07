На Ставрополье зафиксировано 39 случаев заболевания коронавирусом

7 Апр 2020 2020-04-07T13:50:05+03:00

5 человек уже выздоровели и находятся дома Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

6 человек уже выздоровели и находятся дома

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На 10:30 7 апреля в Ставропольском крае зафиксировано 39 случаев заболевания коронавирусом. 6 человек уже выздоровели и находятся дома. Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за сутки в регионе выявили еще 19 случаев заболевания.

Кто будет работать, как будут учиться школьники, за что федеральные политики обрушились с критикой на республиканских чиновников: коронавирус на Северном Кавказе и Ставрополье на 7 апреля 00:00 00:00

Позже мэр Ставрополя сообщил на своей странице в Инстаграм, что в крае сохраняется опасность заражения коронавирусом.

Причем, наибольшую угрозу на данный момент представляют наши земляки. Сейчас в Ставрополь активно съезжаются люди из других регионов России.

По словам мэра города, их отслеживают. Вновь прибывших будут встречать в аэропортах, жд/вокзала и автовокзалах, выдавать им предписания на самоизоляцию. Все они в обязательном порядке будут поставлены на учет.

ИСТОЧНИК KP.RU