В Минздраве Ставрополья рассказали о самочувствии новых зараженных коронавирусом

7 Апр 2020 2020-04-07T12:20:00+03:00

Среди зараженных есть и люди пожилого возраста Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Возраст этих людей – в основном от 60 до 80 лет

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В Ставрополе 7 апреля прошел ежедневный брифинг по ситуации с коронавирусом в регионе. По словам замминистра здравоохранения Ставрополья Ольги Дроздецкой, пришли дополнительные анализы.

Кто будет работать, как будут учиться школьники, за что федеральные политики обрушились с критикой на республиканских чиновников: коронавирус на Северном Кавказе и Ставрополье на 7 апреля 00:00 00:00

На данный момент подтверждено 39 случая заболевания коронавирусной инфекции. Врачи оценивают состояние двух пациентов как средней степени тяжести. Всех остальных – легкой.

По ее словам, в регионе выздоровели 6 человек.

Также Дроздецкая добавила, что коронавирусную инфекцию выявили у жителей Предгорного, Андроповского, Изобильненского районов, а также Кисловодска, Пятигорска, Железноводска, Ставрополя и Невинномысска. Возраст этих людей – в основном от 60 до 80 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU