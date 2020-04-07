На Ставрополье против мужчины возбудили 9 дел за торговлю инвалидностью

7 Апр 2020 2020-04-07T13:42:45+03:00

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На Ставрополье бывшего руководителя филиала №24 Бюро медико-социальной экспертизы поймали на продаже групп инвалидности. Против мужчины возбудили девять уголовных дел, его подозревают в нарушении пятой части 290 статьи УК РФ (получение взятки). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ставропольскому краю.

Как установили следователи, в период с 2015 по 2018 год подозреваемый, работая через посредников, брал от граждан взятки за установление группы инвалидности. От реального состояния здоровья и возраста зависила сумма сделки. Бессрочная инвалидность стоила до 350 тысяч рублей.

- Следственный комитет возбудил уголовные дела на основании материалов УФСБ России по Ставропольскому краю, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее на экс-начальника открыли уголовное дело по двум подобным эпизодам. Все дела соединены в одно производство. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU