В Невинномысске меняют полувековой путепровод через железную дорогу

7 Апр 2020 2020-04-07T12:43:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Невинномысске реконструируют путепровод через железную дорогу. На это потратят больше 660 миллионов рублей, значительную часть денег даст ставропольский дорожный фонд. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- После реконструкции длина путепровода составит 104 м, повысится пропускная способность и надежность. Кроме того, будут отремонтированы автодороги, проходящие под путепроводом, а также подводящие улицы Железнодорожная, Революционная и Третьего Интернационала, - сказано в сообщении на сайте мэрии Невинномысска.

Реконструировать путепровод стало возможным после открытия в 2019 году нового объекта. Работы пройдут в течение 2020-2021 годов. По словам губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, ремонт не остановят из-за ограничительных мер по распространению коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU