На Ставрополье рецидивисты вывезли пенсионера в лес и требовали деньги
Инцидент произошел в станице Григорополисской Новоалександровского горокруга. Там двое мужчин проникли в дом к пенсионеру, и, применив насилие, похитили деньги и мобильный телефон.
На этом злоумышленники не остановились. Они вывезли пенсионера в лес, где угрожали и требовали передать им в течение нескольких дней еще определенную сумму.
Правоохранителям удалось найти подозреваемых на одной из улиц станицы Григорополисской.
Ранее судимых местных жителей доставили в отдел внутренних дел, где они признались в содеянном.
Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас они находятся под стражей, информирует пресс-служба МВД России по краю.
ИСТОЧНИК KP.RU