На Ставрополье рецидивисты вывезли пенсионера в лес и требовали деньги

7 Апр 2020 2020-04-07T13:01:55+03:00

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Инцидент произошел в станице Григорополисской Новоалександровского горокруга. Там двое мужчин проникли в дом к пенсионеру, и, применив насилие, похитили деньги и мобильный телефон.

На этом злоумышленники не остановились. Они вывезли пенсионера в лес, где угрожали и требовали передать им в течение нескольких дней еще определенную сумму.

Правоохранителям удалось найти подозреваемых на одной из улиц станицы Григорополисской.

Ранее судимых местных жителей доставили в отдел внутренних дел, где они признались в содеянном.

Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас они находятся под стражей, информирует пресс-служба МВД России по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU