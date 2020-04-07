2020-04-07T13:29:47+03:00
Общество

В Ставрополе будут проводить исследования на коронавирус в лаборатории противочумного института

Это значит, что биоматериалы нет необходимости перенаправлять в федеральные лаборатории
Ася АСРЯН
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Биоматериалы нет необходимости перенаправлять в федеральные лабораторииБиоматериалы нет необходимости перенаправлять в федеральные лабораторииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае на сегодняшний день проведено более 10 тысяч исследований на коронавирус.

Их проводят в лабораториях семи медицинских учреждениях региона, а также Центра гигиены и эпидемиологии и Ставропольского противочумного института Роспотребнадзора. Об этом информирует пресс-служба краевого минздрава.

Лаборатория противочумного института определена референс-центром в регионе. Это значит, что биоматериалы нет необходимости перенаправлять в федеральные лаборатории.

Анализы будут проведены в Ставрополе, а результаты в кратчайшие сроки будут предоставлены в Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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