В Ставрополе будут проводить исследования на коронавирус в лаборатории противочумного института

7 Апр 2020 2020-04-07T13:29:47+03:00

Биоматериалы нет необходимости перенаправлять в федеральные лаборатории Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Это значит, что биоматериалы нет необходимости перенаправлять в федеральные лаборатории

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В Ставропольском крае на сегодняшний день проведено более 10 тысяч исследований на коронавирус.

Их проводят в лабораториях семи медицинских учреждениях региона, а также Центра гигиены и эпидемиологии и Ставропольского противочумного института Роспотребнадзора. Об этом информирует пресс-служба краевого минздрава.

Лаборатория противочумного института определена референс-центром в регионе. Это значит, что биоматериалы нет необходимости перенаправлять в федеральные лаборатории.

Анализы будут проведены в Ставрополе, а результаты в кратчайшие сроки будут предоставлены в Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU