В Ставрополе будут проводить исследования на коронавирус в лаборатории противочумного института
В Ставропольском крае на сегодняшний день проведено более 10 тысяч исследований на коронавирус.
Их проводят в лабораториях семи медицинских учреждениях региона, а также Центра гигиены и эпидемиологии и Ставропольского противочумного института Роспотребнадзора. Об этом информирует пресс-служба краевого минздрава.
Лаборатория противочумного института определена референс-центром в регионе. Это значит, что биоматериалы нет необходимости перенаправлять в федеральные лаборатории.
Анализы будут проведены в Ставрополе, а результаты в кратчайшие сроки будут предоставлены в Роспотребнадзор.
ИСТОЧНИК KP.RU