На Ставрополье стали известны очаги заражения коронавирусом
Как стало известно 7 апреля, заболевшие коронавирусом пациенты были выявлены в Предгорном, Андроповском, Изобильненском районах и округах, а также в Кисловодске, Пятигорске, Железноводске, Ставрополе и Невинномысске.
Возраст этих людей – в основном от 60 до 80 лет. Об этом на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом в регионе рассказала замминистра здравоохранения Ставрополья Ольга Дроздецкая.
На данный момент подтверждено 39 случая заболевания коронавирусной инфекции. Врачи оценивают состояние двух пациентов как средней степени тяжести. Всех остальных – легкой. По ее словам, в регионе выздоровели 6 человек.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе будут проводить исследования на коронавирус в лаборатории противочумного института. Это значит, что биоматериалы нет необходимости перенаправлять в федеральные лаборатории.
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ИСТОЧНИК KP.RU