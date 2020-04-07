На Ставрополье стали известны очаги заражения коронавирусом

7 Апр 2020 2020-04-07T13:49:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Как стало известно 7 апреля, заболевшие коронавирусом пациенты были выявлены в Предгорном, Андроповском, Изобильненском районах и округах, а также в Кисловодске, Пятигорске, Железноводске, Ставрополе и Невинномысске.

Возраст этих людей – в основном от 60 до 80 лет. Об этом на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом в регионе рассказала замминистра здравоохранения Ставрополья Ольга Дроздецкая.

На данный момент подтверждено 39 случая заболевания коронавирусной инфекции. Врачи оценивают состояние двух пациентов как средней степени тяжести. Всех остальных – легкой. По ее словам, в регионе выздоровели 6 человек.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе будут проводить исследования на коронавирус в лаборатории противочумного института. Это значит, что биоматериалы нет необходимости перенаправлять в федеральные лаборатории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье зафиксировано 39 случаев заболевания коронавирусом

6 человек уже выздоровели и находятся дома (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU