2020-04-07T13:49:02+03:00
Общество

На Ставрополье стали известны очаги заражения коронавирусом

В регионе выздоровели 6 человек
Ася АСРЯН
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В крае продолжается режим самоизоляцииВ крае продолжается режим самоизоляцииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Как стало известно 7 апреля, заболевшие коронавирусом пациенты были выявлены в Предгорном, Андроповском, Изобильненском районах и округах, а также в Кисловодске, Пятигорске, Железноводске, Ставрополе и Невинномысске.

Возраст этих людей – в основном от 60 до 80 лет. Об этом на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом в регионе рассказала замминистра здравоохранения Ставрополья Ольга Дроздецкая.

На данный момент подтверждено 39 случая заболевания коронавирусной инфекции. Врачи оценивают состояние двух пациентов как средней степени тяжести. Всех остальных – легкой. По ее словам, в регионе выздоровели 6 человек.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе будут проводить исследования на коронавирус в лаборатории противочумного института. Это значит, что биоматериалы нет необходимости перенаправлять в федеральные лаборатории.

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6 человек уже выздоровели и находятся дома (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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