Банк УРАЛСИБ разработал комплексную программу поддержки малого бизнеса

7 Апр 2020 2020-04-07T15:25:18+03:00

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Специально для своих клиентов-предпринимателей банк разработал упрощенный процесс оформления кредитных каникул. Для их получения потребуется минимальный пакет документов. Отсрочка может предоставляться на срок до 9 месяцев - как по основному долгу, так и по основному долгу с процентами, в том числе с возможным увеличением срока кредитования.

Также банк УРАЛСИБ расширяет возможности удаленных сервисов для клиентов малого бизнеса. Новая система дистанционного обслуживания РКО позволяет проводить платежи без посещения офиса, в любой момент получать полную информацию о состоянии счета и истории операций, размещать временно свободные средства на онлайн-депозиты сроком от 1 дня с повышенной процентной ставкой, а также существенно экономить на стоимости обслуживания счета и проведении платежей.

В связи с повсеместным снижением клиентского потока из-за карантина банк отменил взимание минимальной фиксированной ставки за апрель 2020 г. по действующим договорам торгового эквайринга для всех клиентов малого бизнеса.

Дополнительно в банке действуют специальные предложения для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. К их услугам возможность открыть расчетный счет без посещения банка с услугой «Выездной сервис». По пакету «Начни с нуля» клиенты получают год бесплатного обслуживания. Кроме того, для всех, кто впервые открывает счет в банке, с 1 апреля по 30 июня 2020 года действует выгодное спецпредложение по начислению процентов на фактический остаток.

УРАЛСИБ запустил акцию «Вся медицина» для поддержки предприятий данной отрасли. Профессионалам в сфере государственных закупок банк предлагает воспользоваться онлайн-сервисом получения банковских гарантий для участия в тендерах и аукционах. Заявки на получение банковской гарантии в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ можно оформить через сайт https://bg.uralsib.ru/, а также через партнера банка - ООО «ВБЦ Лаб» на сайте https://vbankcenter.ru/bg.

Отметим, контакт-центр банка теперь работает и в выходные дни, оказывая предпринимателям помощь и поддержку по любым актуальным вопросам по телефону 8 (800) 700 77 16.

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