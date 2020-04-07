В Кремле прокомментировали спор между Мишустиным и Кадыровым

7 Апр 2020 2020-04-07T14:31:36+03:00

Дмитрий Песков не нашел противоречий в отношениях между политиками

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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков высказался по поводу спора, возникшего между Рамзаном Кадыровым и Михаилом Мишустиным. В Кремле не видят противоречий между политиками.

- Мы не видим противоречия. Мишустин говорил о недопустимости закрытия регионов, на что из Чечни пришло уточнение, что ни о каком закрытии региона речи не идет, - сказал Песков.

Напомним, премьер-министр России раскритиковал регионы, которые закрыли свои границы. В том числе досталось и Чечне.

- На прошлой неделе были выявлены прецеденты, когда руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию. Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны. За выходные ситуация исправилась, - сказал Мишустин.

Правда, Чечня свои границы закрыла только в выходные, 5 апреля. В прямом эфире в Instagram Кадыров писал, что готов нарушить закон, чтобы остановить распространение коронавируса в республике. Въезд закрывали в том числе и для уроженцев Чечни, которые не успели вернуться на родину.

- Кто хочет вернуться домой, он должен вернуться до 5 апреля. После этого впускать не будут. Если касается безопасности народа, мне без разницы – самолётом, поездом. Я готов нарушить все законы, чтобы не умирали мои граждане!

После заявления Мишустина Кадырову пришлось пояснить ранее принятую меру. По мысли главы Чечни, границы республики не закрыты.

- О закрытии границ речи не шло. Мы не мешаем проезду транзитного транспорта, перевозкам продовольствия, медикаментов, оборудования. Принятые меры не могут негативно отразиться на логистике. И если есть вопросы, касающиеся принимаемых в моем регионе мер, почему не позвонили?

По состоянию на 7 апреля в Чечне зафиксировали 17 случаев заражения коронавирусом. Среди них 12 человек выздоровели, а один - погиб. В регионе действует комендантский час, за соблюдением режима самоизоляции следят сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU