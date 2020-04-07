Кремль не увидел конфликта между Мишустиным и Кадыровым

7 Апр 2020 2020-04-07T14:39:38+03:00

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Кремль не увидел конфликта или противоречий между Михаилом Мишустиным и Рамзаном Кадыровым. Премьер раскритиковал руководство регионов, закрывающее границы. И чеченский лидер ответил на его заявление.

— Мы не видим каких-то противоречий между позициями Мишустина и Кадырова, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. — Премьер говорил о недопустимости закрытия границ регионов. Из Чечни пришло уточнение, что речи о закрытии и быть не может. Речь шла, в первую очередь, о закрытии для транзита грузов, товарных потоков, доставки грузов и медикаментов. Глава Чечни заверил, что логистика ничем не затруднена.

Песков подчеркнул, что в решении остальных вопросов главы регионов полнмочны принимать те меры, которые сочтут необходимыми. Но отметил, что, конечно, такие вопросы необходимо решать во взаимодействии с федеральными властями.

Напомним, Кадыров закрыл Чечню для въезда жителей других регионов. Гостей в регион не пускают, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Кроме того, в регионе введена жёсткая изоляция, жителям запрещено выходить на улицу с 20:00 до 8:00. Действует и режим всеобщей самоизоляции, запрещающий выходить на улицу без веской причины.

В ответе на критику Мишустина Кадыров подчеркнул, что нарушения законов и превышения полномочий не допускал. Однако подчеркнул, что намерен вводить решительные меры по борьбе с коронавирусом. Глава Чечни намерен не допустить распространения инфекции на территории республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU