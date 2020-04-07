2020-04-07T15:05:20+03:00
Общество

Количество заболевших коронавирусом в Ингушетии выросло в семь раз

Число заболевших коронавирусом в Ингушетии долго не увеличивалось
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Количество заболевших коронавирусом в Ингушетии снова увеличилось. После первого случая в республике долго не появлялся новый инфицированный. За сутки их стало семь. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

По состоянию на 7 апреля в Ингушетии семь человек лечат от COVID-19. Еще 26 пациентов ждут результатов второго исследования. За все время борьбы с заболеванием в республике на карантин ушли 753 местных жителя, 478 - уже сняты с медицинского наблюдения.

В Ингушетии открыли "горячие линии" по вопросам о коронавирусе. Линии работают с десяти дня до шести вечера:

- 8800-100-60-66 - «горячая линия» Управления Роспотребнадзора;

- 8(8734) 55-03-21- отдел эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе назвали страны, откуда в край попал коронавирус
В Пятигорске стали производить устройства, убивающие коронавирус
В КБР выписали первого выздоровевшего от коронавируса
Аэропорт Минвод переходит на новый регламент работы
На Ставрополье пообещали следить за приезжими из других регионов страны
На Ставрополье спасатели достали подъемным краном упавшую в реку корову
Банк УРАЛСИБ разработал комплексную программу поддержки малого бизнеса
В Ставрополе женщина похитила у банка более 64 миллионов рублей
В ВТБ разъяснили, как будут кредитовать в условиях пандемии
Количество заболевших коронавирусом в Ингушетии выросло в семь раз
Кремль не увидел конфликта между Мишустиным и Кадыровым
В Кремле прокомментировали спор между Мишустиным и Кадыровым
На Ставрополье стали известны очаги заражения коронавирусом
В Ставрополе будут проводить исследования на коронавирус в лаборатории противочумного института
На Ставрополье рецидивисты вывезли пенсионера в лес и требовали деньги
В Невинномысске меняют полувековой путепровод через железную дорогу
На Ставрополье против мужчины возбудили 9 дел за торговлю инвалидностью
В Минздраве Ставрополья рассказали о самочувствии новых зараженных коронавирусом
На Ставрополье зафиксировано 39 случаев заболевания коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в Нальчике на 7 апреля 2020 года составило 13 человек
В Ставрополе сохраняется опасность заражения коронавирусом