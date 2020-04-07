Количество заболевших коронавирусом в Ингушетии выросло в семь раз

7 Апр 2020 2020-04-07T15:05:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Количество заболевших коронавирусом в Ингушетии снова увеличилось. После первого случая в республике долго не появлялся новый инфицированный. За сутки их стало семь. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

По состоянию на 7 апреля в Ингушетии семь человек лечат от COVID-19. Еще 26 пациентов ждут результатов второго исследования. За все время борьбы с заболеванием в республике на карантин ушли 753 местных жителя, 478 - уже сняты с медицинского наблюдения.

В Ингушетии открыли "горячие линии" по вопросам о коронавирусе. Линии работают с десяти дня до шести вечера:

- 8800-100-60-66 - «горячая линия» Управления Роспотребнадзора;

- 8(8734) 55-03-21- отдел эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU