Количество заболевших коронавирусом в Ингушетии выросло в семь раз
Количество заболевших коронавирусом в Ингушетии снова увеличилось. После первого случая в республике долго не появлялся новый инфицированный. За сутки их стало семь. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона.
По состоянию на 7 апреля в Ингушетии семь человек лечат от COVID-19. Еще 26 пациентов ждут результатов второго исследования. За все время борьбы с заболеванием в республике на карантин ушли 753 местных жителя, 478 - уже сняты с медицинского наблюдения.
В Ингушетии открыли "горячие линии" по вопросам о коронавирусе. Линии работают с десяти дня до шести вечера:
- 8800-100-60-66 - «горячая линия» Управления Роспотребнадзора;
- 8(8734) 55-03-21- отдел эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU