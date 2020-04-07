В ВТБ разъяснили, как будут кредитовать в условиях пандемии
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- ВТБ не останавливает выдачу кредитов в отраслях, пострадавших от пандемии коронавируса, - подчеркнули в банке. - Мы продолжаем работу как с физическими, так и юридическими лицами во всех сегментах, прикладывая максимальные усилия для поддержки действующих заемщиков через специальные программы.
Обеспечение их безопасного и комфортного обслуживания своих долговых обязательств является приоритетом в работе банка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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