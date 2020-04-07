В ВТБ разъяснили, как будут кредитовать в условиях пандемии

7 Апр 2020 2020-04-07T15:21:52+03:00

Изменить размер текста: A A

- ВТБ не останавливает выдачу кредитов в отраслях, пострадавших от пандемии коронавируса, - подчеркнули в банке. - Мы продолжаем работу как с физическими, так и юридическими лицами во всех сегментах, прикладывая максимальные усилия для поддержки действующих заемщиков через специальные программы.

Обеспечение их безопасного и комфортного обслуживания своих долговых обязательств является приоритетом в работе банка.

ИСТОЧНИК KP.RU