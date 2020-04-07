В Ставрополе женщина похитила у банка более 64 миллионов рублей
В Ставрополе бывший индивидуальный предприниматель обвиняется в мошенничестве. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе СКР России по краю.
По версии ведомства, в 2007-2008 годах женщина заключила с одним из кредитных учреждений соглашение. По договору эта контора должна была предоставлять клиентам ставропольчанки кредиты для приобретения товаров и перечислять на счет предпринимательницы деньги.
При этом женщина на основании подложных документов о приобретении товаров физическими лицами в кредит, похитила с расчетного счета кредитного учреждения более 64 миллионов рублей.
После этого злоумышленница скрылась. Все это время она находилась в международном розыске. Однако, оперативникам удалось ее задержать.
Против ставропольчанки возбудили уголовное дело. Собранные доказательства переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU