2020-04-07T15:24:42+03:00
Общество

В Ставрополе женщина похитила у банка более 64 миллионов рублей

Злоумышленница находилась все эти годы в федеральном розыске
Ася АСРЯН
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В Ставрополе бывший индивидуальный предприниматель обвиняется в мошенничестве. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе СКР России по краю.

По версии ведомства, в 2007-2008 годах женщина заключила с одним из кредитных учреждений соглашение. По договору эта контора должна была предоставлять клиентам ставропольчанки кредиты для приобретения товаров и перечислять на счет предпринимательницы деньги.

При этом женщина на основании подложных документов о приобретении товаров физическими лицами в кредит, похитила с расчетного счета кредитного учреждения более 64 миллионов рублей.

После этого злоумышленница скрылась. Все это время она находилась в международном розыске. Однако, оперативникам удалось ее задержать.

Против ставропольчанки возбудили уголовное дело. Собранные доказательства переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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