2020-04-07T15:36:26+03:00
Общество

На Ставрополье спасатели достали подъемным краном упавшую в реку корову

Обессиленное животное глубоко увязло в иле
Ася АСРЯН
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Инцидент произошел в ставропольском селе Красногвардейское. Там недалеко от пастбища одна из бурёнок оступилась на берегу и упала в воду.

К спасателям обратилась хозяйка животного после того, как час вместе с неравнодушными сельчанами она пыталась вытащить несчастную из реки.

Спасатели с помощью подручных средств и оборудования пытались поднять бурёнку на берег.

К несчастью, и у них ничего не получилось. Обессиленное животное глубоко увязло в иле, информирует пресс-служба противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставрополья.

Тогда пассовцам пришлось вызвать на место происшествия подъемный кран. Обвязав буренку стропой, спасатели вытащили ее на берег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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