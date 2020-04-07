На Ставрополье пообещали следить за приезжими из других регионов страны

7 Апр 2020 2020-04-07T15:50:40+03:00

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На Ставрополье ввели контроль за всеми, кто приезжает в регион. Из сообщений Роспотребнадзора известно, что 5 апреля в край въехали 22 человека, один из которых отправился в Ставрополь. 6 апреля границу Ставрополья пересекли еще 16 граждан. О решении отслеживать приезжих сообщил губернатор Владимир Владимиров на селекторном совещании с главами муниципалитетов.

Владимиров попросил каждому, кто въезжает в регион, напомнить, что они должны соблюдать 14-дневный карантин наравне с остальными.

- На вокзалах, автовокзалах, аэропортах, во всех точках прибытия людей на Ставрополье должны вручаться извещения о необходимости соблюдения такой меры безопасности и ответственности за это, - сказал губернатор.

Также Владимиров объяснил, почему некоторым компаниям разрешили возобновить работу. С его слов, эти предприятия могут помочь в борьбе с коронавирусом: к примеру, выпускать комплектующие детали к ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU