2020-04-07T16:27:55+03:00
Общество

Аэропорт Минвод переходит на новый регламент работы

В случае отмены рейса и при необходимости возврата, обмена авиабилета просьба обращаться непосредственно к перевозчику
Ася АСРЯН
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С 8 по 30 апреля в связи со сложившейся ситуацией из-за распространения COVID-19 аэропорт Минеральные Воды начнет работу по новому регламенту. Аэропорт будет открыт для полётов ежедневно с 08:00 до 17:00.

Вход в здание аэровокзала будет возможен с 08:00. Регистрация на первые утренние рейсы в здании аэровокзала будет начинаться с 08:00 соответственно. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Там же на сайте можно следить за расписанием в разделе «Пассажирам-расписание». Важная деталь - обновление происходит два раза в день: в 10:00 и 17:00.

Получить информацию об изменениях в выполнении рейсов можно у перевозчиков или по номеру горячей линии аэропорта: 8 800 333 03 21 (c 08:00 до 17:00).

В случае отмены рейса и при необходимости возврата, обмена авиабилета просьба обращаться непосредственно к перевозчику.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в регионе все пригородные электропоезда теперь будут ходить только утром и вечером. Так, поезда будут курсировать с 05:00 до 09:00 утром и с 17:00 до 21:00 вечером. Об этом рассказал замминистра дорожного хозяйства и транспорта края Станислав Чабан.

В краевом центре также изменился график работы троллейбусов. Теперь, с 4 апреля их движение будет осуществляться по всем маршрутам в две смены. Об этом сообщили в муниципальном троллейбусном предприятии.

В пресс-службе уточнили: время работы первой смены — с 07:00 до 10:00.

Вторая смена продлится с 17:00 до 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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