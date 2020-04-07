В КБР выписали первого выздоровевшего от коронавируса

7 Апр 2020 2020-04-07T16:26:39+03:00

Теперь в республике всего 12 больных COVID-19

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В Кабардино-Балкарии из госпиталя особо опасных инфекций выписали первого пациента, выздоровевшего от COVID-19. В изоляции остаются 7 человек, заболевших коронавирусной инфекцией.

- Еще 5 находятся в самоизоляции дома под наблюдением врачей и получают медицинскую помощь амбулаторно, заболевание переносят в легкой и бессимптомной форме, - прокомментировали в Оперативном штабе республики.

Таким образом, в КБР на вечер 7 апреля под наблюдением медиков находятся 12 больных новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU